В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА

Комитет старших должностных лиц СВМДА согласовал проекты решений и заявлений, которые планируется принять на VII саммите организации 15 октября в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, заседание комитета прошло под председательством азербайджанской стороны.

Участники рассмотрели проекты документов, посвященных деятельности, осуществленной за последние два года в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Также были согласованы проекты, касающиеся будущих направлений сотрудничества между государствами-членами и организационных вопросов СВМДА.

По итогам заседания принято решение представить согласованные документы на рассмотрение VII саммита организации.