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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 17:24
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА

    Комитет старших должностных лиц СВМДА согласовал проекты решений и заявлений, которые планируется принять на VII саммите организации 15 октября в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, заседание комитета прошло под председательством азербайджанской стороны.

    Участники рассмотрели проекты документов, посвященных деятельности, осуществленной за последние два года в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Также были согласованы проекты, касающиеся будущих направлений сотрудничества между государствами-членами и организационных вопросов СВМДА.

    По итогам заседания принято решение представить согласованные документы на рассмотрение VII саммита организации.

    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
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    CICA Senior Officials Committee meets in Baku under Azerbaijan's chairmanship
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