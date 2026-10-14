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    Azərbaycanda dövlətə məxsus daha bir şirkət ləğv olunur

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:18
    Azərbaycanda dövlətə məxsus daha bir şirkət ləğv olunur

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) balansındakı "İstehsalat Texnoloji Komplektləşdirmə Dövlət Müəssisəsi" MMC ləğv olunduğunu elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini ƏMDX-nın yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nizami rayonu, H.Əliyev prospekti, 139 ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, "İstehsalat Texnoloji Komplektləşdirmə Dövlət Müəssisəsi" 2016-2019-cu illərdə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə hərraclara çıxarılıb.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
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