Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
Бизнес
- 14 октября, 2026
- 17:22
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ООО "Государственное предприятие производственно-технологической комплектации", находящееся на балансе Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана, объявило о ликвидации.
Как сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр", кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев.
Обращения принимаются по адресу Государственной службы по вопросам имущества: Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 139.
Напомним, предприятие ранее в 2016–2019 годах выставлялось на аукционы по приватизации государственного имущества.
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