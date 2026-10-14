Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации

ООО "Государственное предприятие производственно-технологической комплектации", находящееся на балансе Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана, объявило о ликвидации.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр", кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев.

Обращения принимаются по адресу Государственной службы по вопросам имущества: Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 139.

Напомним, предприятие ранее в 2016–2019 годах выставлялось на аукционы по приватизации государственного имущества.