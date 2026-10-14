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    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:15
    Yekaterinburq məhkəməsi Azərbaycan-Ural təşkilatını ləğv edib

    Yekaterinburqda (Rusiya) məhkəmə Şahin Şıxlınskinin rəhbərlik etdiyi "Azərbaycan-Ural" ictimai milli-mədəni təşkilatının ləğv edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, məhkəmənin qərarı 2026-cı il iyunun 3-də qəbul edilib, lakin bu barədə yalnız indi məlum olub. Təşkilat Hüquqi Şəxslərin Vahid Dövlət Reyestrindən çıxarılıb.

    Məlumata görə, "Azərbaycan-Ural" 2023-cü il yanvarın 13-də Yekaterinburqda qeydiyyatdan keçib. Şıxlinski təşkilata 2004-cü ildən rəhbərlik edirdi.

    Xatırladaq ki, Şahin Şıxlinski 2025-ci ilin yayında Yekaterinburqda saxlanılıb. Sonradan Rusiya məhkəməsi onu bir sıra cinayət ittihamları, o cümlədən qətllərin təşkili və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zorakılıq tətbiqi ilə bağlı ittihamlar üzrə təqsirli bilib. Hökmlərin məcmusuna görə o, 24 il azadlıqdan məhrumetmə cəzası alıb.

    Şahin Şıxlınski Rusiya Federasiyası
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
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