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    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию Азербайджан-Урал

    В Екатеринбурге (РФ) суд принял решение о ликвидации общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", которую возглавлял Шахин Шыхлински.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

    Отмечается, что решение суда было принято 3 июня 2026 года, однако известно о нем стало только сейчас. Организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

    Согласно открытым данным, "Азербайджан-Урал" была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 января 2023 года. При этом Шыхлински возглавлял организацию с 2004 года.

    Напомним, что Шахин Шыхлински был задержан летом 2025 года в Екатеринбурге. Впоследствии российский суд признал его виновным по ряду уголовных обвинений, в том числе связанных с организацией убийств и применением насилия в отношении представителя власти. По совокупности приговоров он получил 24 года лишения свободы.

    Шахин Шыхлински Российская Федерация (РФ)
    Yekaterinburq məhkəməsi "Azərbaycan-Ural" təşkilatını ləğv edib
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