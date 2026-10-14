В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"

В Екатеринбурге (РФ) суд принял решение о ликвидации общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", которую возглавлял Шахин Шыхлински.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.

Отмечается, что решение суда было принято 3 июня 2026 года, однако известно о нем стало только сейчас. Организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно открытым данным, "Азербайджан-Урал" была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 января 2023 года. При этом Шыхлински возглавлял организацию с 2004 года.

Напомним, что Шахин Шыхлински был задержан летом 2025 года в Екатеринбурге. Впоследствии российский суд признал его виновным по ряду уголовных обвинений, в том числе связанных с организацией убийств и применением насилия в отношении представителя власти. По совокупности приговоров он получил 24 года лишения свободы.