В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
- 14 октября, 2026
- 17:13
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В Екатеринбурге (РФ) суд принял решение о ликвидации общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал", которую возглавлял Шахин Шыхлински.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа.
Отмечается, что решение суда было принято 3 июня 2026 года, однако известно о нем стало только сейчас. Организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно открытым данным, "Азербайджан-Урал" была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 января 2023 года. При этом Шыхлински возглавлял организацию с 2004 года.
Напомним, что Шахин Шыхлински был задержан летом 2025 года в Екатеринбурге. Впоследствии российский суд признал его виновным по ряду уголовных обвинений, в том числе связанных с организацией убийств и применением насилия в отношении представителя власти. По совокупности приговоров он получил 24 года лишения свободы.