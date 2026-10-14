Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir
Mədəniyyət siyasəti
- 14 oktyabr, 2026
- 17:18
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Azərbaycanın göz oxşayan milli geyimləri çox möhtəşəmdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Bakıda təşkil olunan "Kəlağayı yürüşü"nü izləyən Türkiyə vətəndaşı Burhan Karabıçak deyib.
O, Azərbaycan və Türkiyə milli geyimləri arasında bənzərlik olduğunu vurğulayıb:
"Azərbaycanın milli geyimləri çox gözəl və möhtəşəmdir. Milli geyimlərdəki gənclər və yaşlılar isə çox gümrah, həvəsli görünürlər. Çox istəyərdim ki, bizdə də qadınlar məhz bu cür geyinsinlər".
B.Karabıçak bildirib ki, milli geyimlər gələcək nəsillərə ötürülən mirasdır: "Biz bu geyimləri yaşatmasaq, onlar tamamilə unudular".
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