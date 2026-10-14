İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:18
    Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir

    Azərbaycanın göz oxşayan milli geyimləri çox möhtəşəmdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Bakıda təşkil olunan "Kəlağayı yürüşü"nü izləyən Türkiyə vətəndaşı Burhan Karabıçak deyib.

    O, Azərbaycan və Türkiyə milli geyimləri arasında bənzərlik olduğunu vurğulayıb:

    "Azərbaycanın milli geyimləri çox gözəl və möhtəşəmdir. Milli geyimlərdəki gənclər və yaşlılar isə çox gümrah, həvəsli görünürlər. Çox istəyərdim ki, bizdə də qadınlar məhz bu cür geyinsinlər".

    B.Karabıçak bildirib ki, milli geyimlər gələcək nəsillərə ötürülən mirasdır: "Biz bu geyimləri yaşatmasaq, onlar tamamilə unudular".

    Kəlağayı yürüşü Milli geyimlər
    Гражданин Турции: Национальные костюмы Азербайджана поражают великолепием
    Turkish national: Azerbaijani national costumes are stunning in their splendour
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti