Гражданин Турции: Национальные костюмы Азербайджана поражают великолепием
Kультурная политика
- 14 октября, 2026
- 17:45
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Национальные костюмы Азербайджана поражают своей красотой и великолепием.
Об этом в заявлении Report сказал гражданин Турции Бурхан Карабычак, наблюдавший за "Шествием кялагаи" в Баку.
Карабычак отметил сходство национальной одежды Азербайджана и Турции:
"Молодые, а также пожилые люди в национальной одежде выглядят очень жизнерадостными и полными энтузиазма. Мне бы очень хотелось, чтобы и наши женщины так одевались".
Гражданин Турции добавил, что национальная одежда - это наследие, которое передается из поколения в поколение: "Если мы не будем сохранять эту одежду, она будет полностью забыта".
Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir
Turkish national: Azerbaijani national costumes are stunning in their splendour
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