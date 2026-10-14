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    Гражданин Турции: Национальные костюмы Азербайджана поражают великолепием

    Kультурная политика
    • 14 октября, 2026
    • 17:45
    Гражданин Турции: Национальные костюмы Азербайджана поражают великолепием

    Национальные костюмы Азербайджана поражают своей красотой и великолепием.

    Об этом в заявлении Report сказал гражданин Турции Бурхан Карабычак, наблюдавший за "Шествием кялагаи" в Баку.

    Карабычак отметил сходство национальной одежды Азербайджана и Турции:

    "Молодые, а также пожилые люди в национальной одежде выглядят очень жизнерадостными и полными энтузиазма. Мне бы очень хотелось, чтобы и наши женщины так одевались".

    Гражданин Турции добавил, что национальная одежда - это наследие, которое передается из поколения в поколение: "Если мы не будем сохранять эту одежду, она будет полностью забыта".

    Келагаи Национальный костюм
    Türkiyə vətəndaşı: Azərbaycanın milli geyimləri çox möhtəşəmdir
    Turkish national: Azerbaijani national costumes are stunning in their splendour
    MiniBoss
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