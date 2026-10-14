Гражданин Турции: Национальные костюмы Азербайджана поражают великолепием

Национальные костюмы Азербайджана поражают своей красотой и великолепием.

Об этом в заявлении Report сказал гражданин Турции Бурхан Карабычак, наблюдавший за "Шествием кялагаи" в Баку.

Карабычак отметил сходство национальной одежды Азербайджана и Турции:

"Молодые, а также пожилые люди в национальной одежде выглядят очень жизнерадостными и полными энтузиазма. Мне бы очень хотелось, чтобы и наши женщины так одевались".

Гражданин Турции добавил, что национальная одежда - это наследие, которое передается из поколения в поколение: "Если мы не будем сохранять эту одежду, она будет полностью забыта".