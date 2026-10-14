İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    "Arsenal" xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:14
    Arsenal xərcləri azaltmaq məqsədilə 60 iş yerini ləğv etməyi planlaşdırır

    İngiltərənin "Arsenal" klubu xərclərin optimallaşdırılması proqramı çərçivəsində təxminən 60 iş yerini ixtisar etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" nəşri məlumat yayıb.

    Kub rəhbərliyi artıq əməkdaşları nəzərdə tutulan ixtisarlar barədə məlumatlandırıb. Dəyişikliklərin bir neçə struktur bölməsini əhatə edəcəyi bildirilir.

    İxtisarların kişi və qadın komandalarının məşqçilər heyətinə, fiziki hazırlıq üzrə mütəxəssislərə, komandaların fəaliyyətini təmin edən əməkdaşlara, təhlükəsizlik xidmətinin işçilərinə, xeyriyyə fondunun əməkdaşlarına və qadın komandasında birbaşa çalışan digər işçilərə şamil olunmayacağı qeyd edilir.

    Hazırda məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr aparılır. Buna görə də ixtisarların miqyası və yekun qərar dəyişə bilər.

    Qeyd edək ki, ixtisar planı klubun Premyer Liqada çempionluq qazanması və UEFA Çempionlar Liqasının finalına yüksəlməsindən bir neçə ay sonra gündəmə gəlib.

    "Arsenal" 2024/2025 maliyyə ilində rekord məbləğdə - 691 milyon funt-sterlinq gəlir əldə edib. Bununla belə, klub həmin dövrü 1,4 milyon funt-sterlinq zərərlə başa vurub.

    Xatırladaq ki, London təmsilçisi 2020-ci ildə də koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 55 əməkdaşının iş yerini ixtisar edəcəyini açıqlamışdı.

    Arsenal FK İngiltərə Premyer Liqası UEFA Çempionlar Liqası
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti