Iranian drones strike Saudi Aramco's largest refinery
Other
- 02 March, 2026
- 11:19
Iranian Shahed-136 drones targeted Saudi Aramco's largest oil refinery in Ras Tanura, according to Report citing international media.
Latest News
12:31
UK government works to evacuate citizens from Middle East, Foreign Secretary saysOther countries
12:24
Gas prices in Europe jump 20%Energy
12:20
Thousands of mines cleared in liberated Azerbaijani territoriesDomestic policy
12:13
Kuwait Defense Ministry: Several American aircraft crashed this morningOther countries
12:06
Italy to review security measures for citizens in Middle EastOther countries
12:05
Over 30 killed in Iran's Fars province following US and Israeli attackRegion
12:01
Azerbaijan, Kazakhstan discuss tensions in Middle EastForeign policy
11:58
Media: IDF operation in Lebanon may include ground offensive – UPDATEDOther countries
11:48