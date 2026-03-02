Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process
    Iranian drones strike Saudi Aramco's largest refinery

    Iranian Shahed-136 drones targeted Saudi Aramco's largest oil refinery in Ras Tanura, according to Report citing international media.

    İran Səudiyyə Ərəbistanında ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib
    Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco

