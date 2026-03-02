Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 11:14
    Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Согласно информации, Иран применил беспилотники Shahed-136 для атаки на объект критической энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии - нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в городе Рас-Таннура.

    Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах на территории завода, над объектом поднимаются густые клубы дыма.

    По информации Times of Israel, удар беспилотника вызвал пожар на объекте, его удалось локализовать.

    Видео
    İran Səudiyyə Ərəbistanında ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib
    Iranian drones strike Saudi Aramco's largest refinery

