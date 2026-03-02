Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 11:14
Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно информации, Иран применил беспилотники Shahed-136 для атаки на объект критической энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии - нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в городе Рас-Таннура.
Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах на территории завода, над объектом поднимаются густые клубы дыма.
По информации Times of Israel, удар беспилотника вызвал пожар на объекте, его удалось локализовать.
