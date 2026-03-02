Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco

Иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (город в Саудовской Аравии).

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, Иран применил беспилотники Shahed-136 для атаки на объект критической энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии - нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в городе Рас-Таннура.

Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах на территории завода, над объектом поднимаются густые клубы дыма.

По информации Times of Israel, удар беспилотника вызвал пожар на объекте, его удалось локализовать.