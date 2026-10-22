США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере
- 22 октября, 2026
- 20:48
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США и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в морской отрасли, расширение судостроительных мощностей и укрепление производственных цепочек.
Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.
Документ подписали заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Партнерство предусматривает ускоренную подготовку кадров для американской судостроительной отрасли, привлечение датских инвестиций на верфи США, а также внедрение передовых технологий для более быстрого и менее затратного строительства и ремонта судов.
В Госдепартаменте отметили, что инициатива направлена на создание новых рабочих мест в США, укрепление национальной безопасности и развитие американской морской промышленной базы.