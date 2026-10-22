США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере

США и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в морской отрасли, расширение судостроительных мощностей и укрепление производственных цепочек.

Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

Документ подписали заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Партнерство предусматривает ускоренную подготовку кадров для американской судостроительной отрасли, привлечение датских инвестиций на верфи США, а также внедрение передовых технологий для более быстрого и менее затратного строительства и ремонта судов.

В Госдепартаменте отметили, что инициатива направлена на создание новых рабочих мест в США, укрепление национальной безопасности и развитие американской морской промышленной базы.