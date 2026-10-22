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    США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 20:48
    США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере

    США и Дания подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в морской отрасли, расширение судостроительных мощностей и укрепление производственных цепочек.

    Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

    Документ подписали заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

    Партнерство предусматривает ускоренную подготовку кадров для американской судостроительной отрасли, привлечение датских инвестиций на верфи США, а также внедрение передовых технологий для более быстрого и менее затратного строительства и ремонта судов.

    В Госдепартаменте отметили, что инициатива направлена на создание новых рабочих мест в США, укрепление национальной безопасности и развитие американской морской промышленной базы.

    Джейкоб Хелберг Ларс Лекке Расмуссен Соединенные Штаты Америки (США) Дания
    ABŞ və Danimarka dənizçilik sahəsində əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar
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