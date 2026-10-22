В Азербайджане налоговые льготы для резидентов технопарков продлены до 20 лет

В Азербайджане срок налоговых и социально-страховых льгот для резидентов технопарков увеличивается до 20 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития, это нашло отражение в законодательных изменениях, утвержденных указами, подписанными президентом Ильхамом Алиевым 22 октября 2026 года.

В связи с этим были внесены изменения в Налоговый и Миграционный кодексы, а также в законы "О социальном страховании", "О таможенном тарифе", "О лицензиях и разрешениях" и "О государственных закупках".

Изменения направлены на ускорение развития цифровой экономики, поддержку технологического предпринимательства, привлечение в Азербайджан иностранных цифровых специалистов и стимулирование коммерциализации инновационной продукции.

Согласно новым правилам, с 1 января 2027 года срок налоговых льгот, применяемых к доходам и прибыли от соответствующей деятельности резидентов технопарков, отвечающих установленным критериям, к выплачиваемым дивидендам, а также к используемому имуществу и земле, будет доведен до 20 лет. Льготы будут распространяться и на резидентов, осуществляющих деятельность за пределами технопарка.

Кроме того, предусматривается применение ставки подоходного налога в размере 0% сроком на 20 лет к трудовым доходам работников резидентов, занятых в соответствующих сферах деятельности. Для новых резидентов срок существующей возможности выбора при начислении взносов социального страхования по работникам, привлеченным к данной деятельности, также увеличивается с 10 до 20 лет.

Одновременно на платежи за облачные, платформенные, программные и API-услуги, получаемые стартапами и резидентами технопарков от иностранных компаний для осуществления своей деятельности, будут применяться налоговые льготы и льготы по НДС сроком на 20 лет.

Отметим, что изменения подготовлены в рамках исполнения "Плана действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы", утвержденного президентом 27 февраля 2026 года.