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    Politico: Волна протестов осенью и зимой перекинется на всю Европу

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 21:25
    Politico: Волна протестов осенью и зимой перекинется на всю Европу

    Начавшиеся во Франции и затем перекинувшиеся на Италию социальные протесты - это континентальное заражение, волна масштабных беспорядков ожидается в странах Европейского союза осенью и зимой

    Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

    "Недовольство молодежи в ряде государств накладывается на растущую обеспокоенность по поводу стоимости жизни и цен на топливо", - говорится в публикации.

    Politico отмечает, что в центре внимания находится Италия, где на юге страны расширяются протесты дальнобойщиков, которые выступают против высоких цен на топливо. Издание называется это "серьезным кризисом" для правительства Джорджи Мелони.

    "Полки супермаркетов пустеют, на заправках заканчивается бензин, а поставки топлива в аэропорты прекратились. Мелони пообещала ликвидировать блокады дорог и представить пакет мер помощи для борьбы с дороговизной дизеля", - указывает Politico.

    При этом издание отмечает, что на 24 октября уже запланированы новые акции протеста в восьми городах.

    Акции протеста Европейский союз (ЕС)
    Avropada etiraz aksiyalarının genişlənəcəyi proqnozlaşdırılıb
    Politico: Protests could spread across Europe this autumn and winter
    44 filmi
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