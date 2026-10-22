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    Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы

    Индивидуальные
    • 22 октября, 2026
    • 20:29
    Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы

    В Портимане (Португалия) стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

    Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли (90 кг) одержал победу над всеми соперниками в возрастной категории M8 и завоевал золотую медаль континентального первенства.

    Таким образом, 12-кратный чемпион мира Фархад Раджабли в 12-й раз завоевал и титул чемпиона Европы.

    Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов продлится до 25 октября. Азербайджан на континентальном первенстве представляют 15 спортсменов.

    Чемпионат Европы по дзюдо Португалия
    Azərbaycanın veteran cüdoçusu Fərhad Rəcəbli 12-ci dəfə Avropa çempionu olub
    Farhad Rajabli becomes a 12-time European champion
    44 filmi
    44 filmi

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