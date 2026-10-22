Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы
Индивидуальные
- 22 октября, 2026
- 20:29
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В Портимане (Португалия) стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.
Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли (90 кг) одержал победу над всеми соперниками в возрастной категории M8 и завоевал золотую медаль континентального первенства.
Таким образом, 12-кратный чемпион мира Фархад Раджабли в 12-й раз завоевал и титул чемпиона Европы.
Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов продлится до 25 октября. Азербайджан на континентальном первенстве представляют 15 спортсменов.
Azərbaycanın veteran cüdoçusu Fərhad Rəcəbli 12-ci dəfə Avropa çempionu olub
Farhad Rajabli becomes a 12-time European champion
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