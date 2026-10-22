В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил "Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, документ предусматривает снижение воздействия на климат при продолжении экономического развития страны, а также достижение цели нулевых нетто-выбросов к 2060 году.

Нулевые нетто-выбросы означают максимальное сокращение выбрасываемых в атмосферу парниковых газов и уравновешивание оставшихся выбросов за счет их поглощения лесами и другими природными и технологическими решениями.

Стратегия включает поэтапные изменения на пути к этой цели в сферах энергетики, транспорта, промышленности, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, строительства и управления отходами.

На практике это охватывает такие меры, как расширение использования солнечной и ветровой энергии, энергосбережение в жилых домах и на предприятиях, развитие более чистого транспорта, сокращение утечек метана в нефтегазовом секторе, сортировка и переработка отходов, охрана и восстановление лесов. Эти изменения наряду с более чистой окружающей средой могут способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий и укреплению конкурентоспособности экономики.

В стратегии установлена связь между целью сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2035 году по сравнению с 1990 годом и долгосрочным видением до 2060 года. Развитие "зеленых энергетических зон" в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в Нахчыване также является одним из важных направлений этого перехода.

Документ, подготовленный в рамках совместной деятельности соответствующих государственных органов при участии Минэкологии в качестве национального координирующего органа, планирует представить в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В стратегии подчеркивается, что для достижения цели 2060 года важнейшее значение имеют международная финансовая поддержка, доступ к передовым технологиям и их трансфер, льготные кредиты, гранты и частные инвестиции.

Успех перехода будет также зависеть от подготовки специалистов, развития новых навыков и участия общества.

Для разъяснения целей стратегии общественности предусматривается организация публичных презентаций с участием научных учреждений и организаций, институтов гражданского общества.