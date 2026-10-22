Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году

    Экология
    • 22 октября, 2026
    • 21:07
    В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил "Долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития Азербайджана".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов, документ предусматривает снижение воздействия на климат при продолжении экономического развития страны, а также достижение цели нулевых нетто-выбросов к 2060 году.

    Нулевые нетто-выбросы означают максимальное сокращение выбрасываемых в атмосферу парниковых газов и уравновешивание оставшихся выбросов за счет их поглощения лесами и другими природными и технологическими решениями.

    Стратегия включает поэтапные изменения на пути к этой цели в сферах энергетики, транспорта, промышленности, нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, строительства и управления отходами.

    На практике это охватывает такие меры, как расширение использования солнечной и ветровой энергии, энергосбережение в жилых домах и на предприятиях, развитие более чистого транспорта, сокращение утечек метана в нефтегазовом секторе, сортировка и переработка отходов, охрана и восстановление лесов. Эти изменения наряду с более чистой окружающей средой могут способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий и укреплению конкурентоспособности экономики.

    В стратегии установлена связь между целью сокращения выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2035 году по сравнению с 1990 годом и долгосрочным видением до 2060 года. Развитие "зеленых энергетических зон" в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в Нахчыване также является одним из важных направлений этого перехода.

    Документ, подготовленный в рамках совместной деятельности соответствующих государственных органов при участии Минэкологии в качестве национального координирующего органа, планирует представить в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

    В стратегии подчеркивается, что для достижения цели 2060 года важнейшее значение имеют международная финансовая поддержка, доступ к передовым технологиям и их трансфер, льготные кредиты, гранты и частные инвестиции.

    Успех перехода будет также зависеть от подготовки специалистов, развития новых навыков и участия общества.

    Для разъяснения целей стратегии общественности предусматривается организация публичных презентаций с участием научных учреждений и организаций, институтов гражданского общества.

    Нулевые выбросы углерода Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
    Azərbaycanın 2060-cı ilədək xalis sıfır emissiya hədəfinə nail olması üzrə uzunmüddətli strategiya təsdiqlənib
    Azerbaijan approves strategy to achieve net-zero emissions by 2060
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:25
    Politico: Волна протестов осенью и зимой перекинется на всю Европу
    Другие страны
    21:07
    В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году
    Экология
    20:51
    В Азербайджане налоговые льготы для резидентов технопарков продлены до 20 лет
    Финансы
    20:48
    США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере
    Другие страны
    20:41
    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести
    Внешняя политика
    20:29
    Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы
    Индивидуальные
    20:20
    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США
    Другие страны
    20:18
    В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов
    Финансы
    20:11
    Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован
    Происшествия
    Лента новостей