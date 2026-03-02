İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 13:07
    İsrail Hizbullah liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edib

    İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats ölkənin Müdafiə Ordusunun "Hizbullah" qruplaşmasının baş katibi Naim Qasimi öldürməyi hədəflədiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Nazir qeyd edib ki, qərar "Hizbullah"ın İsrail ərazisinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirməsi fonunda qəbul edilib.

    "İsraili atəşə tutması "Hizbullah"a baha başa gələcək, Naim Qasim isə bundan sonra məhv edilməli olan hədəfdir", - Kats yazıb.

    İrana hərbi zərbələr "Hizbullah" İsrael Kats
    Израиль заявил, что планирует ликвидацию главы "Хезболлах"

