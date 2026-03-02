Израиль заявил, что планирует ликвидацию главы "Хезболлах"
- 02 марта, 2026
- 12:58
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ поставил своей задачей ликвидацию генерального секретаря группировки "Хезболлах" Наима Касема.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
Он отметил, что решение принято на фоне ударов "Хезболлах" по территории Израиля ракетами и беспилотниками.
"Хезболлах" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а Наим Касем <...> отныне является целью для ликвидации", - написал Кац.
