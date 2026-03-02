Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль заявил, что планирует ликвидацию главы "Хезболлах"

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 12:58
    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ поставил своей задачей ликвидацию генерального секретаря группировки "Хезболлах" Наима Касема.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

    Он отметил, что решение принято на фоне ударов "Хезболлах" по территории Израиля ракетами и беспилотниками.

    "Хезболлах" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а Наим Касем <...> отныне является целью для ликвидации", - написал Кац.

    İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edib
    Israel says it plans to assassinate Hezbollah chief

    Лента новостей