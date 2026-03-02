Израиль заявил, что планирует ликвидацию главы "Хезболлах"

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ поставил своей задачей ликвидацию генерального секретаря группировки "Хезболлах" Наима Касема.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

Он отметил, что решение принято на фоне ударов "Хезболлах" по территории Израиля ракетами и беспилотниками.

"Хезболлах" заплатит высокую цену за обстрел Израиля, а Наим Касем <...> отныне является целью для ликвидации", - написал Кац.