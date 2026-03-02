TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Energetika
    • 02 mart, 2026
    • 13:04
    Trans-Adriatik Qaz boru kəməri (TAP) vasitəsilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox təbii qaz nəql edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazir Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir bildirib ki, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası nazirlərin iclasları ərəfəsində "TAP AG" şirkətinin icraçı direktoru Luka Skiepatti ilə görüşüb.

    O qeyd edib ki, ilin əvvəlində birinci mərhələsi tamamlanan TAP-ın genişləndirilməsinin növbəti mərhələsi və Avropadakı təbii qaz bazarının vəziyyətini müzakirə edilib.

    TAP TANAP Pərviz Şahbazov Luka Skiepatti Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası Azərbaycan
    В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа

