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    Keniyada dini təriqət lideri 200 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 17:01
    Keniyada dini təriqət lideri 200 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Keniya məhkəməsi dini təriqət lideri Pol Makkenzini 200 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    İstintaqın məlumatına əsasən, Makkenzi onun əmri ilə acından öldürülən 190 uşağın ölümünə görə azadlıqdan məhrum edilib.

    Xatırladaq ki, Makkenzi 2023-cü ildə polis onun rəhbərlik etdiyi dini qrupun fəaliyyəti barədə məlumat əldə etdikdən sonra saxlanılmışdı. Bir neçə həftə sonra hüquq-mühafizə orqanları Keniya sahillərindəki Şakahola meşəsində meyitlər aşkar ediblər.

    Cinayət işi Keniya Respublikası
    В Кении лидера религиозной секты приговорили к 200 годам тюрьмы
    Kenyan cult leader sentenced to 200 years in prison for murder of 190 children
    44 filmi
    44 filmi

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