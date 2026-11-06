В Кении лидера религиозной секты приговорили к 200 годам тюрьмы

Суд в Кении приговорил лидера религиозной секты Пола Маккензи к 200 годам лишения свободы за гибель 190 детей, которых, по данным следствия, по его приказу морили голодом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Дети были среди примерно 500 предполагаемых жертв массовой гибели людей, тела которых обнаружили в лесу на юго-востоке страны.

Напомним, Маккензи был задержан в 2023 году после того, как полиция получила информацию о деятельности возглавляемой им религиозной группы. Спустя несколько недель правоохранительные органы начали обнаруживать тела в неглубоких могилах в лесу Шакахола на побережье Кении.