İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 16:58
    Köhnə əmlak sənədləri əsasında qeydiyyat çıxarışları üçün dövlət rüsumu ləğv edilə bilər

    2006-cı il iyulun 6-dək verilmiş əmlak sənədləri əsasında daşınmaz əmlaka çıxarış və texniki pasport dövlət rüsumu tutulmadan təqdim ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

    Dəyişikliyə əsasən, 2006-cı il iyulun 6-dək daşınmaz əmlak üzərində hüquqları təsdiq edən aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınması barədə çıxarışın verilməsinə, eləcə də daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan-ölçü) təqdim edilməsinə görə dövlət rüsumu tutulmayacaq.

    Bundan başqa, hüquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən daşınmaz əmlak obyektinin ünvanı dəyişdirildikdə, prospekt, küçə, meydan və digər ərazi vahidlərinin tərkib hissələrinə ad verildikdə və ya onların adları dəyişdirildikdə, habelə qeydiyyat orqanı tərəfindən yol verilmiş texniki səhvlər aradan qaldırıldıqda da çıxarışın və texniki sənədlərin verilməsi dövlət rüsumundan azad ediləcək.

    İndiyədək qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasından əvvəl verilmiş hüquqmüəyyənedici sənədlər əsasında çıxarışın və texniki sənədlərin təqdim edilməsi, eləcə də hüquq sahibinin iradəsindən asılı olmayan səbəblərdən ünvan dəyişikliyi və qeydiyyat orqanının texniki səhvlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı hallarda dövlət rüsumu tutulmurdu.

    Çıxarış
    В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti