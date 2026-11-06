В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость

В Азербайджане за выдачу выписок и технических паспортов на основании документов на недвижимость, выданных до 6 июля 2006 года, госпошлина взиматься не будет.

Как передает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

Согласно поправкам, госпошлина не будет взиматься за выдачу выписки о регистрации прав в государственном реестре на основании актов, свидетельств и регистрационных удостоверений, подтверждающих права на недвижимость до 6 июля 2006 года, а также за предоставление технических документов на недвижимость.

Кроме того, выдача выписки и технических документов будет освобождена от госпошлины в случаях изменения адреса объекта недвижимости по не зависящим от правообладателя причинам, присвоения наименований или изменения названий проспектов, улиц, площадей и других территориальных единиц, а также устранения технических ошибок, допущенных регистрационным органом.