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    В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 17:16
    В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость

    В Азербайджане за выдачу выписок и технических паспортов на основании документов на недвижимость, выданных до 6 июля 2006 года, госпошлина взиматься не будет.

    Как передает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

    Согласно поправкам, госпошлина не будет взиматься за выдачу выписки о регистрации прав в государственном реестре на основании актов, свидетельств и регистрационных удостоверений, подтверждающих права на недвижимость до 6 июля 2006 года, а также за предоставление технических документов на недвижимость.

    Кроме того, выдача выписки и технических документов будет освобождена от госпошлины в случаях изменения адреса объекта недвижимости по не зависящим от правообладателя причинам, присвоения наименований или изменения названий проспектов, улиц, площадей и других территориальных единиц, а также устранения технических ошибок, допущенных регистрационным органом.

    имущество документация реестр недвижимости
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