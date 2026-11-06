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    Azərbaycan Çindən əncir idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 16:47
    Azərbaycan Çindən əncir idxalını bərpa edib

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycana 246 min ABŞ dolları dəyərində 53 ton əncir (təzə və ya qurudulmuş) idxal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 6 % az, kəmiyyət olaraq – 8 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 134,4 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 54 % çoxdur) 19,3 ton (+51 %), Səudiyyə Ərəbistanından 52,3 min ABŞ dolları dəyərində 22,5 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Çindən 28,4 min ABŞ dolları dəyərində 6 ton, İrandan 21,3 min ABŞ dolları dəyərində (+24 %) 3,5 ton (+10,3 %), Özbəkistandan 8,8 min ABŞ dolları dəyərində (-94,3 %) 1,6 ton (-95 %) əncir alıb.

    Azərbaycan 1 il 11 aylıq fasilənin ardından Çindən tədarükü bərpa edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Türkiyə Cümhuriyyəti Səudiyyə Ərəbistanı Çin Xalq Respublikası
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