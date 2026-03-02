Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 02 марта, 2026
    • 13:13
    В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа

    По Трансадриатическому газопроводу (TAP) на сегодняшний день в Европу транспортировано более 56 млрд кубометров природного газа.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети "X".

    Министр сообщил, что в преддверии министерских заседаний Консультативного совета Южного газового коридора состоялась встреча с исполнительным директором компании TAP AG Лукой Скьеппати.

    Он отметил, что обсуждался очередной этап расширения TAP, первая фаза которого была завершена в начале года, а также ситуация на рынке природного газа в Европе.

    транспортировка газа TAP Пярвиз Шахбазов Трансадриатический газопровод Лука Скьеппати
    TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib

