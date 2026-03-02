В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа
Энергетика
- 02 марта, 2026
- 13:13
По Трансадриатическому газопроводу (TAP) на сегодняшний день в Европу транспортировано более 56 млрд кубометров природного газа.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети "X".
Министр сообщил, что в преддверии министерских заседаний Консультативного совета Южного газового коридора состоялась встреча с исполнительным директором компании TAP AG Лукой Скьеппати.
Он отметил, что обсуждался очередной этап расширения TAP, первая фаза которого была завершена в начале года, а также ситуация на рынке природного газа в Европе.
Последние новости
13:28
На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
13:26
Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в НатанзеДругие страны
13:20
Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проектыВнешняя политика
13:20
Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в ИракеЭнергетика
13:17
M-Gaz: Проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
13:16
Стоимость золота превысила $5 400 за унцию - ОБНОВЛЕНОФинансы
13:13
В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газаЭнергетика
13:12
МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского проливаДругие страны
13:07