Число умерших в Нидерландах от "Западного Нила" выросло до 12 человек
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 17:30
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В Нидерландах число умерших после заражения вирусом Западного Нила за последнюю неделю увеличилось до 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщил портал Hart van Nederland со ссылкой на Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.
Отмечается, что умерли еще два человека, у которых было выявлено заболевание. За минувшую неделю также был зафиксирован один новый случай заражения, таким образом, общее число заболевших достигло 77 человек.
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