Турция и Катар укрепляют сотрудничество в оборонной промышленности

Председатель Управления оборонной промышленности Турции профессор Халук Гёргюн провел встречу с заместителем премьер-министра Катара и госминистром по вопросам обороны шейхом Саудом Аль Тани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

В ходе встречи обсуждались цели углубления партнерства между двумя странами в сфере оборонной промышленности, развития совместных проектов, а также укрепления технологических и производственных возможностей.

Отмечается, что визит катарской делегации в Турцию также рассматривается как продолжение контактов, направленных на развитие сотрудничества двух стран в оборонной промышленности после подписания меморандума о взаимопонимании в области оборонной промышленности "Бадир", подписанного между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

В рамках меморандума ставятся цели по развитию технологий, расширению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технического сотрудничества, укреплению существующих возможностей стран в сфере оборонной промышленности и реализации новых совместных проектов.