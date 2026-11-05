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    Турция и Катар укрепляют сотрудничество в оборонной промышленности

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 17:23
    Турция и Катар укрепляют сотрудничество в оборонной промышленности

    Председатель Управления оборонной промышленности Турции профессор Халук Гёргюн провел встречу с заместителем премьер-министра Катара и госминистром по вопросам обороны шейхом Саудом Аль Тани.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    В ходе встречи обсуждались цели углубления партнерства между двумя странами в сфере оборонной промышленности, развития совместных проектов, а также укрепления технологических и производственных возможностей.

    Отмечается, что визит катарской делегации в Турцию также рассматривается как продолжение контактов, направленных на развитие сотрудничества двух стран в оборонной промышленности после подписания меморандума о взаимопонимании в области оборонной промышленности "Бадир", подписанного между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    В рамках меморандума ставятся цели по развитию технологий, расширению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технического сотрудничества, укреплению существующих возможностей стран в сфере оборонной промышленности и реализации новых совместных проектов.

    Халук Гергюн Оборонная промышленность Турция Катар
    Türkiyə ilə Qətər müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı dərinləşdirir
    Türkiye and Qatar discuss deeper defense industry cooperation
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