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    Azərbaycanın tamblinq millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionu olub

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2026
    • 17:00
    Azərbaycanın tamblinq millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionu olub

    Azərbaycan təmsilçiləri Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Adil Hacızadə və Aleksey Karataşovdan ibarət tamblinq yığması 25 xalla qızıl medala sahib çıxıb.

    Komanda Danimarka seçməsini 1 xal qabaqlayaraq çempion olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi ardıcıl 3-cü dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    Azərbaycanın tamblinq millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionu olub
    Azərbaycanın tamblinq millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionu olub
    Mixail Malkin Tofiq Əliyev Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
    Foto
    Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине
    Foto
    Azerbaijan wins third straight world tumbling team title
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