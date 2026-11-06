Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине
Индивидуальные
- 06 ноября, 2026
- 17:12
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Сборная Азербайджана завоевала золотую медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в Нанкине.
Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сборная по тамблингу, в которую вошли Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов, заняла первое место, продемонстрировав лучший результат.
Азербайджанские гимнасты опередили сборную Дании на 1 очко.
Отметим, что сборная Азербайджана в третий раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
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