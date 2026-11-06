Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине

    Индивидуальные
    • 06 ноября, 2026
    • 17:12
    Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине

    Сборная Азербайджана завоевала золотую медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в Нанкине.

    Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сборная по тамблингу, в которую вошли Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов, заняла первое место, продемонстрировав лучший результат.

    Азербайджанские гимнасты опередили сборную Дании на 1 очко.

    Отметим, что сборная Азербайджана в третий раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

    Федерация гимнастики Азербайджана Батутная гимнастика
    Azərbaycanın tamblinq millisi ardıcıl üçüncü dəfə dünya çempionu olub
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