Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине

Сборная Азербайджана завоевала золотую медаль на чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в Нанкине.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, сборная по тамблингу, в которую вошли Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов, заняла первое место, продемонстрировав лучший результат.

Азербайджанские гимнасты опередили сборную Дании на 1 очко.

Отметим, что сборная Азербайджана в третий раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала почета.