    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 13:03
    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib

    İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin uzunmüddətli həlli yalnız diplomatik yolla mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Qrossi bildirib.

    O, İran ətrafındakı münaqişənin bütün tərəflərini gərginliyin daha da artmasının qarşısını almaq üçün maksimum təmkinli olmağa çağırıb.

    Rafael Qrossi İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik
    Гросси: Решение вопроса по ядерной программе Ирана возможно дипломатическим путем
    Grossi: Issue of Iran's nuclear program can only be resolved diplomatically

