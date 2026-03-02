Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib
Region
- 02 mart, 2026
- 13:03
İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin uzunmüddətli həlli yalnız diplomatik yolla mümkündür.
"Report" xəbər verir ki, bunu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Qrossi bildirib.
O, İran ətrafındakı münaqişənin bütün tərəflərini gərginliyin daha da artmasının qarşısını almaq üçün maksimum təmkinli olmağa çağırıb.
