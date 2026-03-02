Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Гросси: Решение вопроса по ядерной программе Ирана возможно дипломатическим путем

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 12:58
    Гросси: Решение вопроса по ядерной программе Ирана возможно дипломатическим путем

    Долгосрочное решение вопроса по иранской ядерной программе возможно только дипломатическим путем.

    Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Он призвал все стороны конфликта вокруг Ирана проявлять максимальную сдержанность для избежания дальнейшей эскалации напряженности.

    "Мы призываем к максимальной сдержанности во всех военных операциях. Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования продолжаются, но ответа пока не получено. Мы надеемся, что этот жизненно важный канал связи будет восстановлен как можно скорее".

    Он подчеркнул, что пока нет информации о повреждения или целенаправленного обстрела каких-либо ядерных объектов Ирана.

    Рафаэль Гросси ядерные переговоры Иран Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США
    Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edib
    Grossi: Issue of Iran's nuclear program can only be resolved diplomatically

    Последние новости

    13:28

    На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:26

    Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в Натанзе

    Другие страны
    13:20

    Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проекты

    Внешняя политика
    13:20

    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в Ираке

    Энергетика
    13:17

    M-Gaz: Проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    13:16

    Стоимость золота превысила $5 400 за унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    13:13

    В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:12

    МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского пролива

    Другие страны
    13:07

    Дорожная полиция: права станут обязательными для водителей мопедов в Азербайджане с 26 марта

    Внутренняя политика
    Лента новостей