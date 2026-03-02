Гросси: Решение вопроса по ядерной программе Ирана возможно дипломатическим путем

Долгосрочное решение вопроса по иранской ядерной программе возможно только дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он призвал все стороны конфликта вокруг Ирана проявлять максимальную сдержанность для избежания дальнейшей эскалации напряженности.

"Мы призываем к максимальной сдержанности во всех военных операциях. Попытки связаться с иранскими органами ядерного регулирования продолжаются, но ответа пока не получено. Мы надеемся, что этот жизненно важный канал связи будет восстановлен как можно скорее".

Он подчеркнул, что пока нет информации о повреждения или целенаправленного обстрела каких-либо ядерных объектов Ирана.