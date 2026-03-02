İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib
02 mart, 2026
- 13:05
İran ordusu Küveytdəki ABŞ-nin "Əli-Salem" aviabazasına, həmçinin Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirdiyini bəyan edib.
"Report"un "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ordunun bəyanatında deyilir.
"Müxtəlif mövqelərdən fəaliyyət göstərən quru və hərbi-dəniz qüvvələrinin raket bölmələri son bir neçə saat ərzində Küveytdəki "Əli-Salem" ABŞ hərbi aviabazasına, həmçinin Hind okeanının şimal hissəsindəki düşmən gəmilərinə zərbələr endirib", - ordunun bəyanatında bildirilib.
Eyni zamanda, qeyd olunub ki, İranın hava zərbələrində 15 qanadlı raketdən istifadə edilib.
