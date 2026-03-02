İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Region
    • 02 mart, 2026
    • 13:05
    İran ordusu Küveytdəki ABŞ-nin "Əli-Salem" aviabazasına, həmçinin Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirdiyini bəyan edib.

    "Report"un "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ordunun bəyanatında deyilir.

    "Müxtəlif mövqelərdən fəaliyyət göstərən quru və hərbi-dəniz qüvvələrinin raket bölmələri son bir neçə saat ərzində Küveytdəki "Əli-Salem" ABŞ hərbi aviabazasına, həmçinin Hind okeanının şimal hissəsindəki düşmən gəmilərinə zərbələr endirib", - ordunun bəyanatında bildirilib.

    Eyni zamanda, qeyd olunub ki, İranın hava zərbələrində 15 qanadlı raketdən istifadə edilib.

    Армия Ирана нанесла удары по авиабазе США в Кувейте и судам в Индийском океане
    Iranian military strikes US airbase in Kuwait and ships in Indian ocean

