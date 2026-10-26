İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan boksçuları U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurublar

    Fərdi
    • 26 oktyabr, 2026
    • 10:01
    Azərbaycan boksçuları U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurublar

    Azərbaycan millisi Türkiyənin Trabzon şəhərində keçirilən boks üzrə U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından bildirilib:

    Yığmanın heyətində Teymur Tanrıverdiyev (90 kq) Avropa çempionu tituluna yiyələnib. O, finalda Riçard Ovidiuya (Rumıniya) 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27) hesabı ilə qalib gələrək qızıl medala sahib olub.

    Sənan Nəsibli (52 kq), Yusif Əli (57 kq), Sərxan Haxverdiyev (70 kq) gümüş, Nuray Qafarova (50 kq), Ələkbər Məmmədli (44 kq), Gülay Ocaqova (57 kq), Sadiq Xəlilov (54 kq), Sunay Əzimov (60 kq) və Rafael Abbasov (66 kq) isə bürünc mükafat qazanıblar.

    Azərbaycan boksçuları U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurublar
    Azərbaycan boksçuları U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurublar
    Azərbaycan boksçuları U-15 Avropa çempionatını 10 medalla başa vurublar
    Teymur Tanrıverdiyev Sənan Nəsibli Azərbaycan boks millisi Boks üzrə Avropa çempionatı Azərbaycan Boks Federasiyası
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:01
    Naxçıvanda yeni ünvan verilmiş daşınmaz əmlak obyektlərinin sayı 32 %-dən çox artıb
    İnfrastruktur
    11:01
    Davit Volkov Azərbaycan çempionatında eyni klubda 40 qol vuran 30-cu futbolçu olub
    Futbol
    10:59
    "Araz-Naxçıvan" - "Uypest" oyununun təyinatları açıqlanıb
    Futbol
    10:58
    Elm və Təhsil Nazirliyi: İranlı nazirin açıqlaması Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir
    Elm və təhsil
    10:57
    Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən daxilolmalar 53 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    10:38
    AAYDA: Hökməli–Qobu–Güzdək avtomobil yolunda təmir-bərpa işləri aparılır
    İnfrastruktur
    10:32
    Umarali Raxmonaliyev: "Çempionlar Liqasında və Premyer Liqada yaxşı nəticə üçün mübarizə aparacağıq"
    Futbol
    10:16
    Foto
    "Bank Respublika" ADB-dən regionlarda sahibkarlığın inkişafı üçün 40 milyon dollar cəlb edib
    Maliyyə
    10:11
    Foto
    Azərbaycan və Türkiyə nağd pul dövriyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti