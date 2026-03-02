Армия Ирана нанесла удары по авиабазе США в Кувейте и судам в Индийском океане

Иранская армия заявила, что нанесла удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по судам в Индийском океане.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении армии страны.

"Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии, действовавшие с различных позиций, в течение последних нескольких часов нанесли удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по вражеским судам в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении армии.

Также отмечается, что Иран применил в авиаударах 15 крылатых ракет.