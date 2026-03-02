Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Армия Ирана нанесла удары по авиабазе США в Кувейте и судам в Индийском океане

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 13:02
    Армия Ирана нанесла удары по авиабазе США в Кувейте и судам в Индийском океане

    Иранская армия заявила, что нанесла удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по судам в Индийском океане.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении армии страны.

    "Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии, действовавшие с различных позиций, в течение последних нескольких часов нанесли удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по вражеским судам в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении армии.

    Также отмечается, что Иран применил в авиаударах 15 крылатых ракет.

    Иран Удары по Ирану Индийский океан авиабаза Али-Салем Кувейт крылатые ракеты
    İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endirib
    Iranian military strikes US airbase in Kuwait and ships in Indian ocean

    Последние новости

    13:28

    На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:26

    Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в Натанзе

    Другие страны
    13:20

    Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проекты

    Внешняя политика
    13:20

    Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в Ираке

    Энергетика
    13:17

    M-Gaz: Проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    13:16

    Стоимость золота превысила $5 400 за унцию - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    13:13

    В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:12

    МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского пролива

    Другие страны
    13:07

    Дорожная полиция: права станут обязательными для водителей мопедов в Азербайджане с 26 марта

    Внутренняя политика
    Лента новостей