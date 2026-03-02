Армия Ирана нанесла удары по авиабазе США в Кувейте и судам в Индийском океане
В регионе
- 02 марта, 2026
- 13:02
Иранская армия заявила, что нанесла удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по судам в Индийском океане.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении армии страны.
"Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии, действовавшие с различных позиций, в течение последних нескольких часов нанесли удары по американской авиабазе "Али-Салем" в Кувейте, а также по вражеским судам в северной части Индийского океана", - говорится в заявлении армии.
Также отмечается, что Иран применил в авиаударах 15 крылатых ракет.
Последние новости
13:28
На трассе Баку-Губа автокран столкнулся с тепловозом - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
13:26
Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в НатанзеДругие страны
13:20
Али Асадов обсудил с делегацией BP перспективные проектыВнешняя политика
13:20
Gulf Keystone приостановила работу нефтяного месторождения "Шейхан" в ИракеЭнергетика
13:17
M-Gaz: Проект с SOCAR по гибридной газификации будет расширен и на другие балканские страны - ИНТЕРВЬЮЭнергетика
13:16
Стоимость золота превысила $5 400 за унцию - ОБНОВЛЕНОФинансы
13:13
В Европу по TAP транспортировано более 56 млрд кубометров газаЭнергетика
13:12
МИД КНР предупредил о последствиях закрытия Ормузского проливаДругие страны
13:07