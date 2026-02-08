İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Valdas Dambrauskas: "Araz-Naxçıvan" üzərində qələbə möhtəşəm idi"

    Futbol
    • 08 fevral, 2026
    • 19:36
    Valdas Dambrauskas: Araz-Naxçıvan üzərində qələbə möhtəşəm idi

    "Sabah" Misli Premyer Liqasının XIX turunda "Araz-Naxçıvan" üzərində möhtəşəm qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı klubunun baş məşqçisi Valdas Dambrauskas rəqibi 4:1 hesabı ilə estələdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Litvalı mütəxəssis komandasının oyunundan razı qaldığını bildirib:

    "Futbolçularımı təbrik edirəm, möhtəşəm qələbə idi. Oyunçularım bu gün necə istəkli və qələbəyə ac olduqlarını göstərdilər. Məğlub etdiyimiz "Zirə" və "Araz-Naxçıvan" turnir cədvəlinin yuxarı sıralarında qərarlaşan top-komandalardır, heyətlərində çox təcrübəli oyunçular var".

    Baş məşqçi azarkeşlərin sayının az olmasından təəssüfləndiyini gizlətməyib:

    "Azarkeşlərimizi də təbrik edirəm, lakin matçlarımıza daha çox tərəfdarın gəlməsini istəyərdim. Bu gün sayları az idi. Qollar vurulanda azarkeşlərin bunun canlı şahidi olmalarını arzulayırdım. Artıq ilk hissənin 16-cı dəqiqəsinə qədər üç qol vurmuşduq. Daha çox fərqlənə bilərdik. İkinci hissəni də yaxşı keçirdik, dördüncü qolumuz isə möhtəşəm idi. Düzdür, istəyərdik ki, qapımızı toxunulmaz saxlayaq, amma ən vacibi nəticədir".

