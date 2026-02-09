Azərbaycan BƏƏ ilə ticarət-investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi müzakirə edib
Xarici siyasət
- 09 fevral, 2026
- 13:17
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Dubay Ticarət Palatasının nümayəndələri Bakıda Azərbaycanla investisiya və ticarət əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Bakıdakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"BƏƏ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili səlahiyyətlərini icra edən Bədriyyə Əl Şehhi Dubay Ticarət Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Sənan Nəsibli ilə görüş keçirib. Tərəflər iki ölkə arasında birgə investisiya və ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib və iqtisadi sahədə arzuolunan məqsədlərə nail olmaq üçün daimi dialoqun saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıblar", - paylaşımda qeyd edilib.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18