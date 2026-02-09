İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan BƏƏ ilə ticarət-investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 13:17
    Azərbaycan BƏƏ ilə ticarət-investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi müzakirə edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Dubay Ticarət Palatasının nümayəndələri Bakıda Azərbaycanla investisiya və ticarət əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ-nin Bakıdakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "BƏƏ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili səlahiyyətlərini icra edən Bədriyyə Əl Şehhi Dubay Ticarət Palatasının Azərbaycandakı nümayəndəsi Sənan Nəsibli ilə görüş keçirib. Tərəflər iki ölkə arasında birgə investisiya və ticarət əməkdaşlığının gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib və iqtisadi sahədə arzuolunan məqsədlərə nail olmaq üçün daimi dialoqun saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıblar", - paylaşımda qeyd edilib.

    BƏƏ Azərbaycan Sənan Nəsibli Dubay Ticarət Palatası
    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном
    Strengthening trade, investment co-op between UAE, Azerbaijan discussed in Baku

    Son xəbərlər

    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Maliyyə
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    14:23

    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    14:22

    Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:21

    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:20

    Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:18

    Siyavuş Novruzov: Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün dəqiq tənzimlənməsi önəmlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti