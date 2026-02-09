Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 12:58
    В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

    Представители ОАЭ и Дубайской торговой палаты обсудили в Баку перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство ОАЭ в Баку в соцсети Х.

    "И.о. временного поверенного в делах ОАЭ в Азербайджане Бадрия Аль Шеххи провела встречу с главным представителем Дубайской торговой палаты в Азербайджане Сананом Насибли. Стороны обсудили пути укрепления совместного инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность поддержания постоянного диалога для достижения желаемых целей в экономической сфере на благо обеих дружественных стран",- говорится в публикации.

    Azərbaycan və BƏƏ arasında ticarət və investisiya əməkdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə edilib
    Лента новостей