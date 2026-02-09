В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном
- 09 февраля, 2026
- 12:58
Представители ОАЭ и Дубайской торговой палаты обсудили в Баку перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом сообщило посольство ОАЭ в Баку в соцсети Х.
"И.о. временного поверенного в делах ОАЭ в Азербайджане Бадрия Аль Шеххи провела встречу с главным представителем Дубайской торговой палаты в Азербайджане Сананом Насибли. Стороны обсудили пути укрепления совместного инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность поддержания постоянного диалога для достижения желаемых целей в экономической сфере на благо обеих дружественных стран",- говорится в публикации.
the sides discussed ways to strengthen joint investment and trade cooperation between the two sides and emphasized the importance of maintaining continuous dialogue in order to achieve the desired goals in the economic sector for the benefit of the two friendly countries.— UAE Embassy in Baku (@UAEEmbassyAZ) February 9, 2026