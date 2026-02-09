В Баку обсудили укрепление торгово-инвестиционного сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

Представители ОАЭ и Дубайской торговой палаты обсудили в Баку перспективы инвестиционного и торгового сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщило посольство ОАЭ в Баку в соцсети Х.

"И.о. временного поверенного в делах ОАЭ в Азербайджане Бадрия Аль Шеххи провела встречу с главным представителем Дубайской торговой палаты в Азербайджане Сананом Насибли. Стороны обсудили пути укрепления совместного инвестиционного и торгового сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность поддержания постоянного диалога для достижения желаемых целей в экономической сфере на благо обеих дружественных стран",- говорится в публикации.