Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatının VI turuna yekun vurulub
Komanda
- 09 fevral, 2026
- 13:28
Həndbol üzrə XXXII ölkə çempionatında VI tura yekun vurulub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından bildirilib.
Qadın həndbolçuların mübarizəsində "Azəryol" "Təhsil"i 33:7, "İdman Akademiyası" "Bakı"nı 26:8, "Kür" isə "Qarabağ"ı 40:15 hesabı ilə üstələyib.
Kişilərin yarışında "Dinamo" "Təhsil" üzərində 32:31 hesablı qələbə qazanıb. "Bakı" "Azəryol"u 33:19, "Qarabağ" isə "Kür"ü 26:22 hesabı ilə məğlub edərək hesabına növbəti xalları yazdırıb.
