İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatının VI turuna yekun vurulub

    Komanda
    • 09 fevral, 2026
    • 13:28
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatının VI turuna yekun vurulub

    Həndbol üzrə XXXII ölkə çempionatında VI tura yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından bildirilib.

    Qadın həndbolçuların mübarizəsində "Azəryol" "Təhsil"i 33:7, "İdman Akademiyası" "Bakı"nı 26:8, "Kür" isə "Qarabağ"ı 40:15 hesabı ilə üstələyib.

    Kişilərin yarışında "Dinamo" "Təhsil" üzərində 32:31 hesablı qələbə qazanıb. "Bakı" "Azəryol"u 33:19, "Qarabağ" isə "Kür"ü 26:22 hesabı ilə məğlub edərək hesabına növbəti xalları yazdırıb.

    həndbol Azərbaycan çempionatı

    Son xəbərlər

    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Maliyyə
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    14:23

    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    14:22

    Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:21

    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:20

    Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:18

    Siyavuş Novruzov: Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün dəqiq tənzimlənməsi önəmlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti