İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb
Xarici siyasət
- 09 fevral, 2026
- 13:30
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə son 6 ayda bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İlham Əliyev fevralın 9-da ABŞ-nin Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının sədri Betsi Berns Kornun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.
Donald Trampın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini bildirən dövlət başçısı son 6 ayda ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərimizin tarixində ilk nümunə olduğunu dedi.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18