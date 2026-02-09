Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент: С приходом к власти Дональда Трампа отношения Азербайджана и США успешно развиваются

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 14:27
    Президент: С приходом к власти Дональда Трампа отношения Азербайджана и США успешно развиваются

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал, принимая делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

    Глава государства отметил, что его несколько встреч с президентом США за последние 6 месяцев являются первым примером в истории двусторонних отношений.

    İlham Əliyev ABŞ Prezidenti ilə bir neçə dəfə görüşməsini ikitərəfli münasibətlərin tarixində ilk nümunə adlandırıb
    President Ilham Aliyev hails growing ties with US since Trump's return to power
    Лента новостей