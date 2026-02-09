Президент: С приходом к власти Дональда Трампа отношения Азербайджана и США успешно развиваются

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа азербайджано-американские отношения успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал, принимая делегацию во главе с председателем Конференции президентов крупнейших еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Глава государства отметил, что его несколько встреч с президентом США за последние 6 месяцев являются первым примером в истории двусторонних отношений.