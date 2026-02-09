Çempionlar Liqası: "Nyukasl"ın "Qarabağ" azarkeşləri üçün ayırdığı biletlərin sayı müəyyənləşib
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 13:02
İngiltərənin "Nyukasl" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunu üçün "Qarabağ"a ayırdığı biletlərin sayı bəlli olub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "köhlən atlar"dan bildirilib.
Meydan sahibləri Azərbaycan çempionu üçün 2466 bilet ayırıb. Azərbaycanlı azarkeşlər üçün səfər biletləri bu gün, saat 15:00-da iTicket.az saytında satışa çıxarılacaq.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" və "Nyukasl" arasında ilk matç fevralın 18-də, saat 21:45-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.
