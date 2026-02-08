"Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Müdafiədə etdiyimiz dəyişikliklərin nəticəyə təsiri olmadı"

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 08 fevral, 2026
    • 21:10
    Sumqayıtın baş məşqçisi: Müdafiədə etdiyimiz dəyişikliklərin nəticəyə təsiri olmadı

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliçin bu gün Misli Premyer Liqasının XIX turunda baş tutan "Zirə" ilə matçdan (3:2) öncə müdafiə xəttində həyata keçirdiyi dəyişikliklər nəticəyə təsir etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu oyundan sonra mətbuat konfransında bilidib:

    O, gözəl qollara şahidlik etdiklərini söyləyib:

    "Nəticə ürəyimizcə olmasa da, maraqlı oyun getdi, gözəl qollara şahidlik etdik. Müdafiə xəttində bir sıra dəyişikliklər etmişdik. Lakin bunun nəticəyə təsiri olmadığını düşünürəm. Artıq bugünkü oyunu unudub növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq".

