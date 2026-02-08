Limassolda Avropa birinciliyi: Azərbaycan karateçiləri 6 medal qazanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Komanda
    • 08 fevral, 2026
    • 21:07
    06–08 fevral 2026-cı il tarixlərində Kiprin Limassol şəhərində yeniyetmə və gənclər arasında karate üzrə Avropa birinciliyi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, nüfuzlu turnirdə 50-yə yaxın ölkədən təxminən 1500 idmançı iştirak edib.

    Azərbaycan Karate Federasiyası yarışda 27 idmançı ilə təmsil olunub. Milli komandamız Avropa birinciliyində uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb və ümumilikdə 6 medal qazanıb.

    Yarışın ilk günlərində Azərbaycan karateçiləri 4 bürünc medala sahib olublar. Belə ki, Salmanov Salman – kata növü üzrə, Əhmədzadə Cansu – gənclər arasında -66 kq, Abasov Rəvan – gənclər arasında -61 kq, Dostuyev Aslan – gənclər arasında -60 kq çəki dərəcələrində üçüncü yeri tutaraq bürünc medal qazanıblar.

    Fevralın 8-də keçirilən final görüşlərində isə Azərbaycan komandası medal hesabını daha da artırıb. Məlikov Ələddin gənclər arasında -68 kq çəki dərəcəsində finalda qalib gələrək qızıl medal, Qənbərov Vüsal isə 55 kq çəki dərəcəsində ikinci yeri tutaraq gümüş medal əldə edib.

    Beləliklə, Limassolda keçirilən Avropa birinciliyində Azərbaycan karateçiləri 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 6 medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, bu nəticə Azərbaycan karateçiləri üçün həm beynəlxalq təcrübə baxımından, həm də Avropa səviyyəsində əldə olunan növbəti mühüm uğur kimi qiymətləndirilir.

