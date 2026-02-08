Limassolda Avropa birinciliyi: Azərbaycan karateçiləri 6 medal qazanıb
- 08 fevral, 2026
- 21:07
06–08 fevral 2026-cı il tarixlərində Kiprin Limassol şəhərində yeniyetmə və gənclər arasında karate üzrə Avropa birinciliyi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, nüfuzlu turnirdə 50-yə yaxın ölkədən təxminən 1500 idmançı iştirak edib.
Azərbaycan Karate Federasiyası yarışda 27 idmançı ilə təmsil olunub. Milli komandamız Avropa birinciliyində uğurlu çıxışı ilə yadda qalıb və ümumilikdə 6 medal qazanıb.
Yarışın ilk günlərində Azərbaycan karateçiləri 4 bürünc medala sahib olublar. Belə ki, Salmanov Salman – kata növü üzrə, Əhmədzadə Cansu – gənclər arasında -66 kq, Abasov Rəvan – gənclər arasında -61 kq, Dostuyev Aslan – gənclər arasında -60 kq çəki dərəcələrində üçüncü yeri tutaraq bürünc medal qazanıblar.
Fevralın 8-də keçirilən final görüşlərində isə Azərbaycan komandası medal hesabını daha da artırıb. Məlikov Ələddin gənclər arasında -68 kq çəki dərəcəsində finalda qalib gələrək qızıl medal, Qənbərov Vüsal isə 55 kq çəki dərəcəsində ikinci yeri tutaraq gümüş medal əldə edib.
Beləliklə, Limassolda keçirilən Avropa birinciliyində Azərbaycan karateçiləri 1 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc olmaqla ümumilikdə 6 medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, bu nəticə Azərbaycan karateçiləri üçün həm beynəlxalq təcrübə baxımından, həm də Avropa səviyyəsində əldə olunan növbəti mühüm uğur kimi qiymətləndirilir.