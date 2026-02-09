İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İdlibdə on dörd köçkünlər düşərgəsi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 03:46
    İdlibdə on dörd köçkünlər düşərgəsi su altında qalıb

    Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib əyalətində günlərlə davam edən güclü yağışlardan sonra məcburi köçkünlər üçün ən azı 14 düşərgə su altında qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "North Press" agentliyi Suriyanın mülki müdafiə xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, daşqın mövsümi çay boyunca yerləşən Xirbet əl-Covz ərazisindəki düşərgələrə genişmiqyaslı ziyan vurub. Çadırlar su altında qalıb və təxminən 500 ailə təhlükəli vəziyyətdədir.

    Hakimiyyət orqanları xilasetmə əməliyyatı aparır. Köçkünlər təxliyə olunur və şəhərlərdə və kənd yerlərindəki məktəblərdə yerləşdirilir. Qonşu əyalətlərdən mülki müdafiə bölmələri və səyyar tibbi yardım dəstələri İdlibə göndərilib.

    Ərəb qəzeti olan "Əşarq Əl-Əvsat"ın məlumatına görə, Suriyanın şimal-qərbində təxminən bir milyon məcburi köçkün yaşayır və onlar 1150 düşərgədə yerləşdiriliblər ki, bunlardan 801-i İdlibin kənd yerlərində, 349-u isə Hələbin kənarlarındadır.

    İdlib Suriya düşərgə
    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Son xəbərlər

    03:46

    İdlibdə on dörd köçkünlər düşərgəsi su altında qalıb

    Digər ölkələr
    03:10

    Meksikada güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:46

    Gürcüstanın Baş naziri: Avropa İttifaqı ilə münasibətlər dəyişməyib və aşağı səviyyədədir

    Region
    02:20

    Serbiyanın Ədliyyə Nazirliyi Aİ-nin təzyiqi iddialarını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:45

    İtaliyada dəmir yolu təxribatı terror aktı kimi araşdırılır

    Digər ölkələr
    01:13

    Nigeriyada baş verən yol qəzasında 30 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    00:39

    Livanda beşmərtəbəli binanın uçması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    00:10

    Donald Tramp amerikalıları ölkənin seçki sistemini düzəltməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:46

    Hindistan ABŞ ilə sövdələşmələr üçün Rusiya neftindən imtina edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti