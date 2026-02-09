Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 00:48
    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    По меньшей мере 14 лагерей для перемещенных лиц в провинции Идлиб на северо-западе Сирии оказались затопленными после многодневных ливней.

    Как передает Report, об сообщает агентство North Press со ссылкой на службу гражданской обороны Сирийской арабской республики.

    "Наводнение нанесло масштабный ущерб лагерям, расположенным в районе Хирбет-эль-Джоуз вдоль русла сезонного водотока, - указывается в тексте. - Затоплены палатки, смыто имущество, в опасности оказалось около 500 семей".

    Власти проводят операцию по спасению пострадавших. Беженцы, потерявшие кров, эвакуируются, они размещаются в школах в городах и сельской местности. В Идлиб направлены отряды гражданской обороны и мобильные медпункты из соседних провинций.

    По сведениям общеарабской газеты Asharq Al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат"), на северо-западе Сирии проживает около миллиона перемещенных лиц, они размещены в 1 150 лагерях, из них 801 находится в сельских районах Идлиба и 349 - в окрестностях Алеппо.

    Сирия Идлиб новоднение лагерь беженцев
