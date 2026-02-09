В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

По меньшей мере 14 лагерей для перемещенных лиц в провинции Идлиб на северо-западе Сирии оказались затопленными после многодневных ливней.

Как передает Report, об сообщает агентство North Press со ссылкой на службу гражданской обороны Сирийской арабской республики.

"Наводнение нанесло масштабный ущерб лагерям, расположенным в районе Хирбет-эль-Джоуз вдоль русла сезонного водотока, - указывается в тексте. - Затоплены палатки, смыто имущество, в опасности оказалось около 500 семей".

Власти проводят операцию по спасению пострадавших. Беженцы, потерявшие кров, эвакуируются, они размещаются в школах в городах и сельской местности. В Идлиб направлены отряды гражданской обороны и мобильные медпункты из соседних провинций.

По сведениям общеарабской газеты Asharq Al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат"), на северо-западе Сирии проживает около миллиона перемещенных лиц, они размещены в 1 150 лагерях, из них 801 находится в сельских районах Идлиба и 349 - в окрестностях Алеппо.