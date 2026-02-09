İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 09 fevral, 2026
    • 03:10
    Meksikada güclü zəlzələ baş verib

    Bazar günü Meksikanın cənubundakı Oaxaka ştatının Puerto-Eskondido şəhəri yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Meksikanın Milli Seysmoloji Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Mexiko şəhərinin seysmik xəbərdarlıq sistemi işə salınıb, lakin paytaxtda heç bir təkan hiss olunmayıb.

