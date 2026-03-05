İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Fransanın səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı qəbuledilməz addımdır

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 17:13
    Fransanın səfiri: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı qəbuledilməz addımdır

    İranın bu gün günorta saatlarında Naxçıvana qarşı həyata keçirdiyi dron hücumları Azərbaycanın təhlükəsizliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qəbuledilməz bir addımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Sofi Laqut "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Diplomat qeyd edib ki, bu regional sabitliyi pozan hərəkəti və beynəlxalq hüququn pozulmasını qətiyyətlə pisləyir:

    "Düşüncələrim və həmrəyliyim bu hadisədən zərər çəkmiş əhali ilə, xüsusilə də, təəssüf ki yaralanmış 4 nəfərlədir. Onların tezliklə sağalmasını arzulayıram".

    Azərbaycan Fransa Sofi Laqut Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Софи Лагут: Атаки Ирана - неприемлемый шаг против территориальной целостности Азербайджана
    France's ambassador to Azerbaijan denounces Iranian drone strikes on Nakhchivan

    Son xəbərlər

    18:10

    Ukraynalı deputat Naxçıvana dron hücumu haqqında: Bakının təhlükəsizliyi sabah Avropanın təhlükəsizliyidir

    Xarici siyasət
    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti