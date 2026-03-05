Софи Лагут: Атаки Ирана - неприемлемый шаг против территориальной целостности Азербайджана

Посол Франции в Баку Софи Лагут назвала атаки Ирана на Нахчыван неприемлемым шагом, направленным против безопасности и территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Report, об этом дипломат написала в соцсети Х.

"Атаки иранских беспилотников на Нахчыван, совершенные сегодня в дневные часы, являются неприемлемым шагом против безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Я решительно осуждаю это действие, нарушающее региональную стабильность и международное право. Мои мысли и солидарность - с людьми, пострадавшими в результате этого инцидента, особенно с четырьмя ранеными. Желаю им скорейшего выздоровления",- написала она.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.