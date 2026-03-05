İranda ölənlərin sayı 1230 nəfərə çatıb
Region
- 05 mart, 2026
- 17:11
ABŞ ilə İsrailin İranda hərbi əməliyyatı nəticəsində 1230 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı İran mediası yayıb.
Qeyd edək ki, İranın "HRANA" hüquq müdafiə təşkilatı bir qədər əvvəl ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatının başlanmasından bəri ölkədə ən azı 1114 nəfər həlak olduğunu yazmışdı. Məlumata görə, ölənlərdən 183-ü yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərdir.
Hazırda təşkilat 900-dən çox ölüm faktını araşdırır.
