İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İranda ölənlərin sayı 1230 nəfərə çatıb

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 17:11
    İranda ölənlərin sayı 1230 nəfərə çatıb

    ABŞ ilə İsrailin İranda hərbi əməliyyatı nəticəsində 1230 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı İran mediası yayıb.

    Qeyd edək ki, İranın "HRANA" hüquq müdafiə təşkilatı bir qədər əvvəl ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatının başlanmasından bəri ölkədə ən azı 1114 nəfər həlak olduğunu yazmışdı. Məlumata görə, ölənlərdən 183-ü yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərdir.

    Hazırda təşkilat 900-dən çox ölüm faktını araşdırır.

    hərbi əməliyyat ABŞ ilə İsrail ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Иране число погибших в результате операции США и Израиля достигло 1 230 человек

    Son xəbərlər

    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti