В Иране число погибших в результате операции США и Израиля достигло 1 230 человек
В регионе
- 05 марта, 2026
- 17:16
Число погибших в Иране в результате операции США и Израиля достигло 1 230 человек.
Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.
