Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Мехико сработала система сейсмического оповещения

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 02:54
    В Мехико сработала система сейсмического оповещения

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи города Пуэрто-Эскондидо в южном мексиканском штате Оахака в воскресенье.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

    По сообщению агентства, в Мехико была включена система сейсмического оповещения, однако подземные толчки в столице не ощущались.

    Мехико Мексика землетрясение тревога оповещение
    Ты - Король

    Последние новости

    02:54

    В Мехико сработала система сейсмического оповещения

    Другие страны
    02:12

    Премьер Грузии: Отношения с ЕС по-прежнему остаются плохими

    В регионе
    01:42

    ANSA: В Италии диверсию на железной дороге расследуют как теракт

    Другие страны
    01:11

    Daily Post: В Нигерии в автокатастрофе погибли 30 человек

    Другие страны
    00:48

    В Идлибе затопило 14 лагерей беженцев, идет спасательная операция

    Другие страны
    00:17

    Франция передаст Украине на время ремонта еще один радар к SAMP/T

    Другие страны
    23:54

    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

    Происшествия
    23:24

    Стала известна дата визита вице-президента США в Азербайджан

    Внешняя политика
    23:21
    Фото

    В Баку завершился международный турнир по бадминтону

    Индивидуальные
    Лента новостей