В Мехико сработала система сейсмического оповещения

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи города Пуэрто-Эскондидо в южном мексиканском штате Оахака в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

По сообщению агентства, в Мехико была включена система сейсмического оповещения, однако подземные толчки в столице не ощущались.