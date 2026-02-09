В Мехико сработала система сейсмического оповещения
- 09 февраля, 2026
- 02:54
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи города Пуэрто-Эскондидо в южном мексиканском штате Оахака в воскресенье.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.
По сообщению агентства, в Мехико была включена система сейсмического оповещения, однако подземные толчки в столице не ощущались.
